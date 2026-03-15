Сырский: Самый горячий участок фронта наблюдается на Запорожском направлении

Самая высокая интенсивность наступательных действий ВС РФ в Украине фиксируется на Запорожском направлении - в районе Гуляйполя.

Как передает Report, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

"Провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки", - написал он.

По его словам, российские войска сосредотачиваетна этом направлении значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное.

"Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими". - следует из публикации.

Напомним, что 14 марта Сырский посетил Южную операционную зону, где сейчас продолжаются активные боевые действия. По его словам, Силы обороны Украины на южном направлении удерживают определенные рубежи, постепенно продвигаются вперед и ведут бои за освобождение населенных пунктов.

Также ранее сообщалось, что российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта. Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта - района Покровска.