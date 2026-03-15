    İran ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib

    Region
    • 15 mart, 2026
    • 17:06
    İran düşmənini təslim olmağa məcbur etmək üçün Hörmüz boğazında gəmiçilik hərəkətinə nəzarət də daxil olmaqla, istənilən vasitəyə əl atacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin "Xatəm əl-Ənbiya" Qərargahı məlumat yayıb.

    "İran silahlı qüvvələri strateji əhəmiyyətli Hörmüz boğazından hərəkətlərə komandanlıq və nəzarət də daxil olmaqla, ölkənin bütün geosiyasi imkanlarından istifadə etmək və təcavüzkarları təslim olmağa məcbur etmək əzmindədir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    İran Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Иран предупредил США и Израиль

