    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Иран предупредил США и Израиль

    В регионе
    • 15 марта, 2026
    • 17:10
    Иран предупредил США и Израиль

    Иран прибегнет к любым средствам, включая контроль за судоходством в Ормузском проливе, чтобы заставить противника капитулировать.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении штаба "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана.

    "Вооруженные силы Ирана полны решимости использовать все геополитические возможности страны, включая командование и контроль над передвижением через стратегически важный Ормузский пролив, и вынудить агрессоров к капитуляции", - отмечается в заявлении.

    Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке ВВС Ирана
    İran ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib
    Ты - Король

