Иран предупредил США и Израиль

Иран прибегнет к любым средствам, включая контроль за судоходством в Ормузском проливе, чтобы заставить противника капитулировать.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении штаба "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана.

"Вооруженные силы Ирана полны решимости использовать все геополитические возможности страны, включая командование и контроль над передвижением через стратегически важный Ормузский пролив, и вынудить агрессоров к капитуляции", - отмечается в заявлении.