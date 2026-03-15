Иран предупредил США и Израиль
В регионе
- 15 марта, 2026
- 17:10
Иран прибегнет к любым средствам, включая контроль за судоходством в Ормузском проливе, чтобы заставить противника капитулировать.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении штаба "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана.
"Вооруженные силы Ирана полны решимости использовать все геополитические возможности страны, включая командование и контроль над передвижением через стратегически важный Ормузский пролив, и вынудить агрессоров к капитуляции", - отмечается в заявлении.
