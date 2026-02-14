Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 14 февраля, 2026
    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у западного побережья принадлежащего Республике Вануату острова Эспириту-Санто в Тихом океане.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр находился в 59 км к западу от города Порт-Олри. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

