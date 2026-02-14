У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5
- 14 февраля, 2026
- 07:45
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у западного побережья принадлежащего Республике Вануату острова Эспириту-Санто в Тихом океане.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 59 км к западу от города Порт-Олри. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
