У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у западного побережья принадлежащего Республике Вануату острова Эспириту-Санто в Тихом океане.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 59 км к западу от города Порт-Олри. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.