İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Gələn il İslamabadda "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzinin açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:53
    Gələn il İslamabadda Pakistan Asan Xidmət mərkəzinin açılışı olacaq

    İslamabadda "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzi yaradılır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin Azərbaycan Prezidentinə ünvanladığı təbrik məktubunda bildirilib.

    Şahbaz Şərif məktubunda Bakıda olarkən "ASAN xidmət" mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olduğunu xatırladaraq əlavə edib ki, həmin vaxtdan bəri hər iki ölkə dövlət xidmətlərinin göstərilməsində innovativ və vətəndaşlara yönəlik həllərin təqdim edilməsi, şəffaflığın, səmərəliliyin və institusional bütövlüyün təmin edilməsi məqsədilə İslamabadda "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzinin yaradılması üzərində birgə çalışırlar:

    "Aylarla davam edən işlərdən sonra "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzi 2026-cı il yanvarın 10-dək hazır olacaq və açılış mərasimi keçiriləcək. Yeni yaradılan "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzi, şübhəsiz ki, xalqlarımızın həyatın bütün sahələri üzrə, o cümlədən səmərəli və müasir dövlət xidmətlərinin göstərilməsindən faydalandıqlarını dünyaya nümayiş etdirəcəklər".

    Son xəbərlər

    15:18

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Levon Mnatsakanyan son sözlə çıxış edir

    Daxili siyasət
    15:12

    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:12
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Din
    15:06

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    15:02

    Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    15:00

    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    14:56

    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb

    Xarici siyasət
    14:55

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    14:54

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti