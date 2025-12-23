В следующем году в Исламабаде откроется центр Pakistan Asan Xidmət
- 23 декабря, 2025
- 20:09
В Исламабаде создается центр Pakistan Asan Xidmət.
Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В своем письме Шахбаз Шариф напомнил, что во время визита в Баку ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət. По его словам, с тех пор обе страны вместе работают над созданием в Исламабаде центра Pakistan Asan Xidmət с целью предоставления инновационных и ориентированных на граждан решений, обеспечения прозрачности, эффективности и институциональной целостности в сфере государственных услуг.
"В результате продолжающейся несколько месяцев работы центр Pakistan Asan Xidmət будет готов к 10 января 2026 года и состоится церемония открытия. Новый центр Pakistan Asan Xidmət, несомненно, продемонстрирует миру, что наши народы получают выгоду от сотрудничества во всех сферах жизни, в том числе в области предоставления эффективных и современных государственных услуг", - отметил он.