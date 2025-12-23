Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb
- 23 dekabr, 2025
- 14:56
Bu gün Azərbaycan və Honduras Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) daxil olması prosesi çərçivəsində ikitərəfli danışıqlar barədə protokol imzalayıb.
Bu barədə "Report" Azərbaycanın Cenevrədəki BMT ofisi yanında daimi nümayəndəliyinin ofisinə istinadən xəbər verir.
Sənədi Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Qalib İsrafilov və Hondurasın ÜTT yanında səfiri Kastilyo Dasio imzalayıb.
Honduras Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olmaq üçün danışıqları başa çatdırdığı yeddinci ölkədir. Bundan əvvəl eyni protokol 2007-ci ildə Türkiyə, 2008-ci ildə – Oman və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 2010-cu ildə – Gürcüstan, 2012-ci ildə – Qırğızıstan, 2024-cü ildə – Yaponiya ilə imzalanıb.
Azərbaycan ÜTT üzvlüyü üçün 1997-ci ildə müraciət edib.
On December 23, 2025, H.E. Mr. Galib Israfilov and H.E. Mr. Castillo Dacio signed the Protocol of Bilateral Negotiations between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Honduras on the Accession of the Republic of #Azerbaijan to the World Trade Organization @wto pic.twitter.com/8XMbeTfaZY— Az Mission Geneva (@azmissiongeneva) December 23, 2025