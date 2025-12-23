Баку и Тегусигальпа завершили двусторонние переговоры по ВТО
- 23 декабря, 2025
- 14:44
Азербайджан и Гондурас подписали протокол в рамках процесса вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Об этом сообщает Report со ссылкой на офис постоянного представительства Азербайджана при офисе ООН в Женеве.
Документ был подписан постоянным представителем Азербайджана Галибом Исрафиловым и послом Гондураса при ВТО Кастильо Дасио.
"23 декабря 2025 года стороны подписали протокол о двусторонних переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Гондурас в рамках процесса присоединения Азербайджана к ВТО", - говорится в сообщении.
Гондурас стал седьмой страной, с которой Азербайджан завершил переговоры по вступлению в ВТО. В 2007 году протокол о завершении переговоров был подписан с Турцией, в 2008 году – Оманом и ОАЭ, в 2010 году – с Грузией, в 2012 году – с Кыргызстаном, в 2024 году – с Японией.
Азербайджан в 1997 году подал заявку на вступление в ВТО.
