Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Баку и Тегусигальпа завершили двусторонние переговоры по ВТО

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 14:44
    Баку и Тегусигальпа завершили двусторонние переговоры по ВТО

    Азербайджан и Гондурас подписали протокол в рамках процесса вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на офис постоянного представительства Азербайджана при офисе ООН в Женеве.

    Документ был подписан постоянным представителем Азербайджана Галибом Исрафиловым и послом Гондураса при ВТО Кастильо Дасио.

    "23 декабря 2025 года стороны подписали протокол о двусторонних переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Гондурас в рамках процесса присоединения Азербайджана к ВТО", - говорится в сообщении.

    Гондурас стал седьмой страной, с которой Азербайджан завершил переговоры по вступлению в ВТО. В 2007 году протокол о завершении переговоров был подписан с Турцией, в 2008 году – Оманом и ОАЭ, в 2010 году – с Грузией, в 2012 году – с Кыргызстаном, в 2024 году – с Японией.

    Азербайджан в 1997 году подал заявку на вступление в ВТО.

    Всемирная торговая организация Азербайджан Гондурас Женева Галиб Исрафилов Кастильо Дасио
    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb
    Azerbaijan, Honduras conclude bilateral negotiations on WTO

    Последние новости

    15:15

    Гиорги Тумасян: Странам Южного Кавказа необходимо совместно отвечать на общие вызовы

    Внешняя политика
    15:11

    Азербайджан и Турция могут ввести новые экспортные процедуры с 1 января 2026 года

    Бизнес
    14:57

    Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями

    Внутренняя политика
    14:54
    Фото

    Здание полной средней школы №1 в поселке Кяркиджахан сдано в пользование после капремонта

    Наука и образование
    14:51

    Призрачный мир: Как переговоры по Украине зашли в тупик

    Аналитика
    14:51

    Форум НПО Азербайджана назвал призывы Института Лемкина провокацией и потребовал извинений

    Внешняя политика
    14:44

    Баку и Тегусигальпа завершили двусторонние переговоры по ВТО

    Внешняя политика
    14:33

    Wizz Air запускает прямые рейсы Ереван-Лондон

    В регионе
    14:32

    В МИД Китая призвали США стать примером в вопросе ядерного разоружения

    Другие страны
    Лента новостей