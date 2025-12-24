İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 24-də Xankəndi şəhərində Zəfər parkının açılışında iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди
    President Ilham Aliyev attends inauguration of Victory Park in Khankandi

