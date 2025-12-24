İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib
Daxili siyasət
24 dekabr, 2025
- 12:11
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 24-də Xankəndi şəhərində Zəfər parkının açılışında iştirak ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
