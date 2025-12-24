Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 12:20
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева открытие Парка Победы Ханкенди Ильхам Алиев в Ханкенди
    İlham Əliyev Xankəndidə Zəfər parkının açılışında iştirak edib
    President Ilham Aliyev attends inauguration of Victory Park in Khankandi

