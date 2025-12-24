Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 12:20
24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
