В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

В будущем в Ичеришехере по модели "умного заповедника" планируется создание "умных систем ирригации", "умного управления отходами", "умного освещения" и внедрение возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом заявила член правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Айтадж Алисултанлы на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По ее словам, главная цель проекта - мониторинг историко-культурного наследия и обеспечение цифрового управления.

Алисултанлы также рассказала о планах по созданию единого цифрового архива исторических памятников и 3D-сканированию, оснащению объектов датчиками мониторинга, а также предоставлению информации о памятниках в более доступной и интерактивной форме с использованием технологий NFC, VR и AR.

Представитель заповедника представила информацию о двухлетнем "плане действий" учреждения, который включает развитие "умной" инфраструктуры, цифровое управление наследием, поддержку устойчивого туризма и музейных технологий, обеспечение мобильности и безопасности на территории, принятие решений на основе данных.ци