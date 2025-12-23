Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 12:40
    В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

    В будущем в Ичеришехере по модели "умного заповедника" планируется создание "умных систем ирригации", "умного управления отходами", "умного освещения" и внедрение возобновляемых источников энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявила член правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Айтадж Алисултанлы на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По ее словам, главная цель проекта - мониторинг историко-культурного наследия и обеспечение цифрового управления.

    Алисултанлы также рассказала о планах по созданию единого цифрового архива исторических памятников и 3D-сканированию, оснащению объектов датчиками мониторинга, а также предоставлению информации о памятниках в более доступной и интерактивной форме с использованием технологий NFC, VR и AR.

    Представитель заповедника представила информацию о двухлетнем "плане действий" учреждения, который включает развитие "умной" инфраструктуры, цифровое управление наследием, поддержку устойчивого туризма и музейных технологий, обеспечение мобильности и безопасности на территории, принятие решений на основе данных.ци

    İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıb
    Baku's Icherisheher plans smart systems and digital heritage management

