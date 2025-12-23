Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничества

Азербайджан и США обсудили подготовку всеобъемлющей дорожной карты сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

В ходе встречи отмечено, что в настоящее время в Вашингтоне наблюдается большой интерес к развитию отношений с Азербайджаном.

В данном контексте подведены итоги визита министра энергетики Азербайджана в США.

Стороны обменялись мнениями по энергетическому направлению Хартии стратегического партнерства, инициативе "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), различным энергетическим проектам и другим приоритетным направлениям сотрудничества.

"На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества с американскими энергетическими компаниями, создание механизма регулярного энергетического диалога и подготовка всеобъемлющей дорожной карты", - отмечается в информации ведомства.