    Состоялось открытие здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета

    Наука и образование
    • 23 декабря, 2025
    • 15:38
    Состоялось открытие здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован об условиях, созданных в здании.

    Было отмечено, что факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений, последовательно развивающихся в направлении формирования современной академической среды. В настоящее время на факультете работают 20 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. В целом здесь на ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям – экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, государственное и муниципальное управление, международная торговля и логистика, организация туристического дела.

    Основными направлениями деятельности факультета являются формирование нового академического содержания, применение современных методов обучения, развитие практических навыков, инновационное управление и научные исследования, ориентированные на результат.

    В учебном здании имеются 40 аудиторий, компьютерные лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы, комнаты для заседаний, кабинеты для администрации и профессорско-преподавательского состава. Проектирование и строительство здания, дизайн которого выполнен в соответствии с концепцией современного университета, осуществлялись с учетом принципов устойчивого развития, инклюзивности и эффективного использования ресурсов. В здании имеется вся необходимая инфраструктура для обеспечения более эффективной учебной, исследовательской и административной деятельности.

    Созданные условия будут способствовать укреплению научно-педагогического потенциала факультета, развитию знаний и навыков студентов, подготовке высококвалифицированных специалистов экономического и бизнес-направления, отвечающих стремительно меняющимся требованиям рынка труда, расширению научно-исследовательской и инновационной деятельности.

    Сдача в пользование нового учебного здания факультета бизнеса и экономики является одним из важных шагов по формированию современного университетского кампуса. Это также вносит весомый вклад в создание высокоуровневой экосистемы высшего образования в Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев в 2024–2025 годах знакомился с работой, проделанной в Карабахском университете. Глава государства принял участие в открытии учебного корпуса университета, студенческого общежития, здания клиники, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.

    В настоящее время в Карабахском университете по 27 специальностям на 6 факультетах обучаются 2154 студента.

    Ильхам Алиев Карабахский университет факультет бизнеса и экономики Ханкенди
    Фото
    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub
    Фото
    President Ilham Aliyev attends inauguration of Faculty of Business and Economics building at Garabagh University

    Лента новостей