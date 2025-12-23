Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 15:58
    Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия смогла договориться с Россией о продлении поставок газа еще на три месяца.

    Как передает Report, об этом сообщает РТС.

    "У нас есть договор о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта, так что люди могут быть спокойны", - сказал Вучич.

    Сербский лидер также сообщил, что представители "Газпрома" ведут переговоры о продаже доли в компании NIS, в том числе с венгерской национальной компанией MOL. Он отметил, что руководство Сербии не возражает против такого варианта, поскольку Венгрия является дружественной Сербии страной.

    Однако, по словам Вучича, если до 15 января ситуация с компанией окончательно не разъяснится, Белград национализирует NIS и будет выплачивать России компенсацию.

    "Этот срок (15 января) приближается. Надеюсь, что до этого будут найдены решения, если нет - что ж, ничего не поделаешь", - добавил Вучич.

    Александр Вучич NIS MOL Венгрия Россия Сербия Газпром

    Последние новости

    16:44

    Генпрокуратура обнародовала новые детали дела о контрабанде в порту Говсан

    Происшествия
    16:42
    Фото

    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:31

    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    Происшествия
    16:17

    В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

    Другие страны
    16:12

    Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мире

    Внутренняя политика
    16:06
    Фото

    Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничества

    Энергетика
    16:02

    Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукции

    Здоровье
    15:58

    Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

    Энергетика
    15:56

    Зеленский: Подготовлены проекты ключевых документов по безопасности и восстановлению Украины

    Другие страны
    Лента новостей