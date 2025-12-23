Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия смогла договориться с Россией о продлении поставок газа еще на три месяца.

Как передает Report, об этом сообщает РТС.

"У нас есть договор о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта, так что люди могут быть спокойны", - сказал Вучич.

Сербский лидер также сообщил, что представители "Газпрома" ведут переговоры о продаже доли в компании NIS, в том числе с венгерской национальной компанией MOL. Он отметил, что руководство Сербии не возражает против такого варианта, поскольку Венгрия является дружественной Сербии страной.

Однако, по словам Вучича, если до 15 января ситуация с компанией окончательно не разъяснится, Белград национализирует NIS и будет выплачивать России компенсацию.

"Этот срок (15 января) приближается. Надеюсь, что до этого будут найдены решения, если нет - что ж, ничего не поделаешь", - добавил Вучич.