    Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 17:35
    Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя

    Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Катманду в Стамбул с 236 пассажирами и 11 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса на востоке Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.

    До этого поступил сигнал о возгорании правого двигателя.

    "Пилот связался с диспетчерской службой аэропорта Калькутты, сообщив о необходимости экстренной посадки. Были приняты все необходимые меры, вызваны пожарные расчеты. Самолет благополучно приземлился, хотя более часа летел только на одном двигателе", - приводит слова представителя аэропорта газета Hindustan Times.

    Сигнализация о возгорании правого двигателя сработала вскоре после взлета. Пилот немедленно отключил правый двигатель.

    Вместо того чтобы вернуться в Катманду, самолет приземлился в аэропорту Калькутты в 14:50 и был отбуксирован в безопасную зону для осмотра после того, как пассажиры и экипаж покинули борт, добавил представитель аэропорта.

    Лента новостей