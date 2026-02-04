Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Франция, Венгрия и Чехия в ожидании финансирования по SAFE

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 18:00
    Франция, Венгрия и Чехия в ожидании финансирования по SAFE

    Представленные со стороны Венгрии, Франции и Чехии проекты для получения финансирования на оборонные нужды в рамках инструмента SAFE все еще изучаются Еврокомиссией.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

    По его словам, Франция и Венгрия запросили по 16,2 млрд евро кредита в рамках программы Евросоюза.

    "Это большие пакеты документов, включающие множество проектов и крупные суммы денег. В связи с этим необходимы дополнительные двусторонние переговоры, которые ЕК в настоящее время проводит с указанными тремя государствами", - уточнил Ренье, добавив, что нет никаких поводов для беспокойства.

    Неофициально источники в европейских институтах сообщают, что есть довольно серьезные вопросы, которые необходимо решить до утверждения оборонных пакетов, представленных этими странами.

    В случае Франции нет полной информации, которая требуется для принятия решения, поэтому соответствующим ведомствам отправлены запросы по этому поводу.

    Чехия, в свою очередь снизила запрашиваемую сумму с более 2 млрд евро. Согласно источникам, на данном этапе программы, общая стоимость которой оценивается в 150 млрд евро, это создает сложности для перераспределения этих средств. Таким образом необходимо решить, как наилучшим образом разрешить эту ситуацию.

    Как известно, ЕК уже утвердила финансирование проектов 16 государств Евросоюза.

    В случае с Венгрией, по данным источников, возникли вопросы в связи с соответствием представленных проектов европейскому законодательству. Поэтому обсуждается внесение изменений для принятия заявки.

    Любопытно, что три государства из 16, кредиты которым по SAFE были утверждены на сегодняшний день, обошли в своих планах поддержку Украины.

    Для максимального эффекта и уменьшения фрагментации проекты будут основываться на общих закупках с участием по крайней мере одного государства-члена, пользующегося услугами SAFE, и других стран ЕС, а также Украины и стран, являющихся членами Европейской экономической зоны.

    Позже в Еврокомиссии заявили, что, учитывая геополитические реалии, программа допускает закупки отдельных государств-членов. "Среди этих стран называется в том числе и Италия", - отметили источники.

