Франция, Венгрия и Чехия в ожидании финансирования по SAFE

Представленные со стороны Венгрии, Франции и Чехии проекты для получения финансирования на оборонные нужды в рамках инструмента SAFE все еще изучаются Еврокомиссией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

По его словам, Франция и Венгрия запросили по 16,2 млрд евро кредита в рамках программы Евросоюза.

"Это большие пакеты документов, включающие множество проектов и крупные суммы денег. В связи с этим необходимы дополнительные двусторонние переговоры, которые ЕК в настоящее время проводит с указанными тремя государствами", - уточнил Ренье, добавив, что нет никаких поводов для беспокойства.

Неофициально источники в европейских институтах сообщают, что есть довольно серьезные вопросы, которые необходимо решить до утверждения оборонных пакетов, представленных этими странами.

В случае Франции нет полной информации, которая требуется для принятия решения, поэтому соответствующим ведомствам отправлены запросы по этому поводу.

Чехия, в свою очередь снизила запрашиваемую сумму с более 2 млрд евро. Согласно источникам, на данном этапе программы, общая стоимость которой оценивается в 150 млрд евро, это создает сложности для перераспределения этих средств. Таким образом необходимо решить, как наилучшим образом разрешить эту ситуацию.

Как известно, ЕК уже утвердила финансирование проектов 16 государств Евросоюза.

В случае с Венгрией, по данным источников, возникли вопросы в связи с соответствием представленных проектов европейскому законодательству. Поэтому обсуждается внесение изменений для принятия заявки.

Любопытно, что три государства из 16, кредиты которым по SAFE были утверждены на сегодняшний день, обошли в своих планах поддержку Украины.

Для максимального эффекта и уменьшения фрагментации проекты будут основываться на общих закупках с участием по крайней мере одного государства-члена, пользующегося услугами SAFE, и других стран ЕС, а также Украины и стран, являющихся членами Европейской экономической зоны.

Позже в Еврокомиссии заявили, что, учитывая геополитические реалии, программа допускает закупки отдельных государств-членов. "Среди этих стран называется в том числе и Италия", - отметили источники.