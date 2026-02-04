Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 17:32
    Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении

    Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года в Абу-Даби.

    Как передает Report, в своей публикации в соцсети "Х" Хикмет Гаджиев поделился совместной фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

    "Историческое событие в отношениях между Азербайджаном и Арменией! Мы добиваемся мира!!!", - написал он.

