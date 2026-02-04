Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении
- 04 февраля, 2026
- 17:32
Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года в Абу-Даби.
Как передает Report, в своей публикации в соцсети "Х" Хикмет Гаджиев поделился совместной фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Историческое событие в отношениях между Азербайджаном и Арменией! Мы добиваемся мира!!!", - написал он.
History in the making between Azerbaijan and Armenia! Winning the peace!!! pic.twitter.com/ESDzfyblrd— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 4, 2026
