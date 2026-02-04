Hikmət Hacıyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən paylaşım edib
Xarici siyasət
- 04 fevral, 2026
- 17:33
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə fevralın 4-də "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə onun "X" hesabındakı paylaşımında qeyd olunub:
"Azərbaycan və Ermənistan arasında tarix yazılır! Sülh qazanır!!!"
Qeyd edək ki, Əbu-Dabidə fevralın 4-də "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimi keçirilir, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
History in the making between Azerbaijan and Armenia! Winning the peace!!! pic.twitter.com/ESDzfyblrd— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 4, 2026
