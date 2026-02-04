İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Hikmət Hacıyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən paylaşım edib

    • 04 fevral, 2026
    • 17:33
    Hikmət Hacıyev Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatının təqdimolunma mərasimindən paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə fevralın 4-də "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə onun "X" hesabındakı paylaşımında qeyd olunub:

    "Azərbaycan və Ermənistan arasında tarix yazılır! Sülh qazanır!!!"

    Qeyd edək ki, Əbu-Dabidə fevralın 4-də "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimi keçirilir, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении
    Hikmat Hajiyev: History in the making between Azerbaijan and Armenia

