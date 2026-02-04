Ильхам Алиев: Получить "Премию Заида за человеческое братство" - большая честь для меня

Получить "Премию Заида за человеческое братство" - большая честь для меня.

Как сообщает сотрудник Report из Абу-Даби, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство".

Глава государства отметил, что Азербайджан и Армения учатся жить в условиях мира.

"Это особое чувство. После обретения независимости мы никогда не жили в мире. Хочу выразить благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию Вашингтонского саммита. Он провел трехсторонний саммит 8 августа 2025 года, который завершился парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал президент.

Ильхам Алиев напомнил, что обе страны более 30 лет находились в состоянии войны.

"Вот уже шесть месяцев мы живем в условиях мира", - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул символизм сегодняшней церемонии в Абу-Даби. "Именно здесь, в июле прошлого года, состоялся последний раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном - всего за месяц до исторического саммита в Вашингтоне", - добавил он.