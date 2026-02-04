Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: Получить "Премию Заида за человеческое братство" - большая честь для меня

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 17:44
    Ильхам Алиев: Получить Премию Заида за человеческое братство - большая честь для меня

    Получить "Премию Заида за человеческое братство" - большая честь для меня.

    Как сообщает сотрудник Report из Абу-Даби, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство".

    Глава государства отметил, что Азербайджан и Армения учатся жить в условиях мира.

    "Это особое чувство. После обретения независимости мы никогда не жили в мире. Хочу выразить благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию Вашингтонского саммита. Он провел трехсторонний саммит 8 августа 2025 года, который завершился парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал президент.

    Ильхам Алиев напомнил, что обе страны более 30 лет находились в состоянии войны.

    "Вот уже шесть месяцев мы живем в условиях мира", - подчеркнул президент.

    Глава государства подчеркнул символизм сегодняшней церемонии в Абу-Даби. "Именно здесь, в июле прошлого года, состоялся последний раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном - всего за месяц до исторического саммита в Вашингтоне", - добавил он.

    Видео
    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir
    Видео
    President Ilham Aliyev: It's a great honor for me to receive the Zayed Award for Human Fraternity
    Ты - Король

