İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir

    Xarici siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 17:44
    İlham Əliyev: Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatını almaq böyük şərəfdir

    Bu mükafatı almaq böyük şərəfdir.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimatolunma mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh şəraitində yaşamağı öyrənir:

    "Bu, xüsusi bir hissdir. Müstəqillikdən sonra biz heç zaman sülh içində yaşamamışıq. ABŞ Prezidenti Donald Trampa Vaşinqton sammitinin təşkilinə görə təşəkkür edirəm. O, üçtərəfli sammiti 2025-ci il avqustun 8-də təşkil etdi və bu, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanması ilə başa çatdı".

    Prezident xatırladıb ki, hər iki ölkə 30 ildən artıq müharibə şəraitində olub:

    "Altı aydır ki, sülh şəraitində yaşayırıq".

    Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, Əbu-Dabidə keçirilən bu mərasim rəmzi xarakter daşıyır:

    "Çünki bizim Ermənistanla danışıqların son raundu ötən ilin iyun ayında burada baş tutdu".

    İlham Əliyev İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Video
    Ильхам Алиев: Получить "Премию Заида за человеческое братство" - большая честь для меня
    Video
    President Ilham Aliyev: It's a great honor for me to receive the Zayed Award for Human Fraternity

