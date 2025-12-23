Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 15:56
    Зеленский: Подготовлены проекты ключевых документов по безопасности и восстановлению Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов ключевых документов по итогам переговоров с американской стороной.

    Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    "Подробный доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по итогам встреч с американской командой. Мы продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и на данный момент подготовлены проекты нескольких документов. В частности, речь идет о документах по гарантиям безопасности для Украины, по вопросам восстановления, а также о базовой рамке для завершения этой войны", - написал он.

    Он отметил, что на сегодняшний день положения зафиксированы таким образом, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения.

    "Каждый раунд переговоров и встреч усиливает защиту украинских интересов", - отметил президент Украины.

    Зеленский также выразил благодарность европейским партнерам за поддержку и координацию усилий, подчеркнув важность продолжения диалога с США.

    По его словам, дипломатические усилия должны сопровождаться усилением международного давления на Россию и дальнейшей поддержкой Украины.

