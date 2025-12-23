Участники II Форума религиозных деятелей посетили Институт теологии
Религия
- 23 декабря, 2025
- 15:45
Участники II Форума религиозных деятелей, который пройдет в Баку в рамках "Года Конституции и суверенитета", посетили Азербайджанский институт теологии.
Как сообщает Report, они также посетят Кафедральный Собор Святых Жен-Мироносиц и Синагогу горских евреев.
Отметим, что II Форум религиозных деятелей Азербайджана состоится 24 декабря текущего года с участием представителей госорганов и религиозных деятелей, преподавателей и студентов религиозных учебных заведений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Последние новости
16:44
Генпрокуратура обнародовала новые детали дела о контрабанде в порту ГовсанПроисшествия
16:42
Фото
Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну БайрамовуВнешняя политика
16:31
В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаныПроисшествия
16:17
В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 годаДругие страны
16:12
Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в миреВнутренняя политика
16:06
Фото
Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничестваЭнергетика
16:02
Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукцииЗдоровье
15:58
Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 январяЭнергетика
15:56