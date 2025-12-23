Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Участники II Форума религиозных деятелей посетили Институт теологии

    Религия
    • 23 декабря, 2025
    • 15:45
    Участники II Форума религиозных деятелей посетили Институт теологии

    Участники II Форума религиозных деятелей, который пройдет в Баку в рамках "Года Конституции и суверенитета", посетили Азербайджанский институт теологии.

    Как сообщает Report, они также посетят Кафедральный Собор Святых Жен-Мироносиц и Синагогу горских евреев.

    Отметим, что II Форум религиозных деятелей Азербайджана состоится 24 декабря текущего года с участием представителей госорганов и религиозных деятелей, преподавателей и студентов религиозных учебных заведений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    II Форум религиозных деятелей теология религиозные конфессии Кафедральный Собор синагога
    Фото
    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Последние новости

    16:44

    Генпрокуратура обнародовала новые детали дела о контрабанде в порту Говсан

    Происшествия
    16:42
    Фото

    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:31

    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    Происшествия
    16:17

    В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

    Другие страны
    16:12

    Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мире

    Внутренняя политика
    16:06
    Фото

    Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничества

    Энергетика
    16:02

    Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукции

    Здоровье
    15:58

    Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

    Энергетика
    15:56

    Зеленский: Подготовлены проекты ключевых документов по безопасности и восстановлению Украины

    Другие страны
    Лента новостей