Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Очередной состав с российским зерном для Армении прибыл на ж/д станцию Бёюк-Кясик

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 15:48
    Очередной состав с российским зерном для Армении прибыл на ж/д станцию Бёюк-Кясик

    Очередной грузовой поезд с российским зерном, предназначенным для Армении, прибыл на железнодорожную станцию Бёюк-Кясик (Агстафинский район Азербайджана, на границе с Грузией).

    Об этом на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Согласно информации, состав включает 8 вагонов, в которых перевозится 560 тонн российского зерна.

    В акционерном обществе также отметили, что ранее в Армению транзитом через Азербайджан были направлены еще три грузовых поезда с российским зерном.

    Поставки российского зерна в Армению через Азербайджан начались в ноябре 2025 года.

    Армения Россия поставки зерна Беюк-Кясик АЖД российское зерно для Армении
    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan növbəti qatar Böyük Kəsiyə çatıb
    Another train carrying Russian grain to Armenia arrives in Azerbaijan

    Последние новости

    16:44

    Генпрокуратура обнародовала новые детали дела о контрабанде в порту Говсан

    Происшествия
    16:42
    Фото

    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:31

    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    Происшествия
    16:17

    В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

    Другие страны
    16:12

    Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мире

    Внутренняя политика
    16:06
    Фото

    Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничества

    Энергетика
    16:02

    Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукции

    Здоровье
    15:58

    Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

    Энергетика
    15:56

    Зеленский: Подготовлены проекты ключевых документов по безопасности и восстановлению Украины

    Другие страны
    Лента новостей