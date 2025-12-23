Очередной состав с российским зерном для Армении прибыл на ж/д станцию Бёюк-Кясик
Инфраструктура
- 23 декабря, 2025
- 15:48
Очередной грузовой поезд с российским зерном, предназначенным для Армении, прибыл на железнодорожную станцию Бёюк-Кясик (Агстафинский район Азербайджана, на границе с Грузией).
Об этом на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Согласно информации, состав включает 8 вагонов, в которых перевозится 560 тонн российского зерна.
В акционерном обществе также отметили, что ранее в Армению транзитом через Азербайджан были направлены еще три грузовых поезда с российским зерном.
Поставки российского зерна в Армению через Азербайджан начались в ноябре 2025 года.
