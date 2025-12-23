İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan növbəti qatar Böyük Kəsiyə çatıb

    İnfrastruktur
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:31
    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan növbəti qatar Böyük Kəsiyə çatıb

    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan növbəti yük qatarı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Böyük Kəsik dəmir yolu stansiyasına çatıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata görə, 8 vaqondan ibarət qatarda 560 ton Rusiya taxılı var.

    ADY-dən o da bildirilib ki, bundan əvvəl Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan daha 3 yük qatarı göndərilib.

    Azərbaycan Rusiya Ermənistan yük qatarı taxıl
    Очередной состав с российским зерном для Армении прибыл на ж/д станцию Бёюк-Кясик
    Another train carrying Russian grain to Armenia arrives in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:54

    11 ayda Şəki Reabilitasiya Mərkəzində 7600-dən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    15:53

    BMTM və XİN-in birgə təşkilatçılığı ilə media təlimi keçirilib

    Xarici siyasət
    15:52

    Ceyhun Bayramov Yunanıstanın yeni səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    15:50

    İlham Əliyev: "Böyük Qayıdış" bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

    Daxili siyasət
    15:49

    Azərbaycan konteyner yüklənməsinin dinamikasına görə ikinci olub - HESABAT

    İnfrastruktur
    15:48
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ enerji əməkdaşlığının yeni mərhələdə inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    15:47

    İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:41

    Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilər

    Sağlamlıq
    15:40

    Suriya XİN rəhbəri və müdafiə naziri danışıqlar üçün Moskvaya yollanıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti