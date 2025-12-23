Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan növbəti qatar Böyük Kəsiyə çatıb
İnfrastruktur
- 23 dekabr, 2025
- 15:31
Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan növbəti yük qatarı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Böyük Kəsik dəmir yolu stansiyasına çatıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata görə, 8 vaqondan ibarət qatarda 560 ton Rusiya taxılı var.
ADY-dən o da bildirilib ki, bundan əvvəl Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan daha 3 yük qatarı göndərilib.
Son xəbərlər
15:54
11 ayda Şəki Reabilitasiya Mərkəzində 7600-dən çox şəxsə xidmət göstərilibSosial müdafiə
15:53
BMTM və XİN-in birgə təşkilatçılığı ilə media təlimi keçirilibXarici siyasət
15:52
Ceyhun Bayramov Yunanıstanın yeni səfirini qəbul edibXarici siyasət
15:50
İlham Əliyev: "Böyük Qayıdış" bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdırDaxili siyasət
15:49
Azərbaycan konteyner yüklənməsinin dinamikasına görə ikinci olub - HESABATİnfrastruktur
15:48
Foto
Azərbaycan və ABŞ enerji əməkdaşlığının yeni mərhələdə inkişafını müzakirə edibEnergetika
15:47
İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:41
Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilərSağlamlıq
15:40