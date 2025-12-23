Gürcüstanın daxili işlər naziri Türkiyədə rəsmi səfərdədir
Region
- 23 dekabr, 2025
- 13:00
Gürcüstanın daxili işlər naziri Geka Geladze Türkiyə Respublikasında rəsmi səfərdədir.
"Report"un Gürcüstan bürosu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Gürcüstan nümayəndə heyətini Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya qəbul edib.
Səfər çərçivəsində Geka Geladze türkiyəli həmkarı ilə ikitərəfli görüş keçirəcək. Görüş zamanı Gürcüstan və Türkiyə arasında hüquq-mühafizə sahəsində mövcud əməkdaşlıq, tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi perspektivləri və əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri müzakirə olunacaq.
Bundan əlavə, Gürcüstanın daxili işlər naziri Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin polis bölmələrinə baş çəkəcək, onların fəaliyyət xüsusiyyətləri və mövcud infrastrukturu ilə yerində tanış olacaq.
Son xəbərlər
13:43
Video
Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilib - YENİLƏNİBİKT
13:41
Rəhman Hümmətov: "Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır"İnfrastruktur
13:40
Azərbaycan və Türkiyə qida təhlükəsizliyində ortaq mexanizm qururİnfrastruktur
13:39
Avstraliyanın Baş naziri İsrail Prezidentini ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edibDigər ölkələr
13:37
Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizinin istismara verilməsi Orta Dəhlizin potensialını artıracaq"İnfrastruktur
13:35
Dövlət Agentliyi: Aqrar sahədə ticarət qanunvericiliyinə ehtiyac varBiznes
13:34
ABŞ-nin İrəvandakı səfiri missiyasını yanvarda başa vuracaqRegion
13:33
Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olubDaxili siyasət
13:31