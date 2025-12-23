Cevdet Yılmaz Bakıda TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyini ziyarət edib
- 23 dekabr, 2025
- 20:58
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmazın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) mənzil-qərargahını ziyarət edib və Baş katib səfir Ramil Həsənlə görüşüb.
Bu barədə "Report"a TÜRKPA-dan bildirilib.
Nümayəndə heyətini salamlayan Baş katib Ramil Həsən nəzakət ziyarətinə görə səmimi minnətdarlığını ifadə edib və Bakıda yenidən görüşmək fürsətindən məmnunluğunu bildirib. Bundan əvvəlki görüşün Türkiyədə baş tutduğunu xatırladan Baş katib, konstruktiv dialoqun davam etdirilməsinin institusional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə töhfə verən müsbət addım olduğunu vurğulayıb.
Baş katibin vəzifələrinin icrasına başlamasından sonra baş tutan görüşdə ticarət naziri Ömer Bolat, ailə və sosial xidmətlər naziri xanım Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri, diplomatik nümayəndəliklərin nümayəndələri və yüksək vəzifəli rəsmilərin də daxil olduğu nümayəndə heyəti iştirak edib.
Baş katib vitse-prezidentə səlahiyyətlərinin icrasına başladıqdan sonra həyata keçirilən fəaliyyətlər barədə məlumat verib, üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlikləri ilə qurulmuş güclü və institusionallaşdırılmış əlaqələri vurğulayıb. O, daha sonra TÜRKPA-nın türk dövlətlərinin üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq təşəbbüsləri barədə ətraflı məlumat verib. Bu kontekstdə, Baş katib ATƏT Parlament Assambleyasının 23-cü payız sessiyası çərçivəsində keçirilən milli nümayəndə heyətlərinin koordinasiya görüşünə xüsusilə diqqət çəkib.
Daha sonra vitse-prezident Cevdet Yılmazın sədrliyi ilə nümayəndə heyəti ilə birgə görüş keçirilib. Görüş zamanı Baş katib iştirakçılara dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşlərinin uğurlu təcrübəsinə əsaslanaraq parlament sədrlərinin illik qeyri-rəsmi görüşlərinin keçirilməsi təşəbbüsü barədə məlumat verib. O, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatında olduğu kimi, TÜRKPA-da da fəaliyyətdə olan sədrliyin rotasiya əsasında dövr etdiyini və hazırda Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin sədri Yerlan Koşanovun Assambleyanın Fəaliyyətdə-olan-sədri olduğunu qeyd edib. Bununla yanaşı, Baş katib TÜRKPA Parlament sədrlərinin ilk qeyri-rəsmi görüşünün 2026-cı ilin aprel ayında İstanbulda keçiriləcək Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası çərçivəsində, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri cənab Numan Kurtulmuşun ev sahibliyi ilə təşkil olunmasının planlaşdırıldığını qeyd edib.
Baş katib Ramil Həsən nümayəndə heyətini Macarıstan və Özbəkistana son səfərləri barədə də məlumatlandıraraq Özbəkistan Ali Məclisinin TÜRKPA-ya üzvlüyü istiqamətində göstərdiyi dəstəyə görə Cevdet Yılmaza minnətdarlığını ifadə edib.
Cevdet Yılmaz çıxışında Türk Dövlətləri Təşkilatının davamlı şəkildə inkişaf etdiyini vurğulayıb və TÜRKPA daxilində təmsil olunan parlamentlərin legitimlik və təmsilçilik baxımından ən inklüziv struktur təşkil etdiyini qeyd edib. O, TÜRKPA-nın regional inteqrasiya və əməkdaşlığa əhəmiyyətli töhfə verdiyini qeyd edərək bu günə qədər TÜRKPA-da xidmət etmiş şəxslərə təşəkkürünü bildirib və cənab Ramil Həsənin səlahiyyət müddətinin onun peşəkarlığı və təcrübəsi sayəsində Assambleya üçün fərqli və dinamik mərhələ olacağına əminliyini ifadə edib.
Vitse-prezident Baş katib Ramil Həsəni Xarici İşlər Nazirlikləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Özbəkistanın üzvlüyü istiqamətində atılan addımlar və Şimali Kipr Türk Respublikası ilə qurulan sıx əlaqələr münasibətilə təbrik edib. O, həmçinin TÜRKPA parlament sədrlərinin planlaşdırılan qeyri-rəsmi görüşünün də faydalı olacağını da qeyd edib.
Ziyarət proqramı çərçivəsində Cevdet Yılmazın əlamətdar ziyarətinin xatirəsinə Katibliyin daxili həyətyanı sahəsində zeytun ağacı əkilib.