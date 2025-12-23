Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукции
- 23 декабря, 2025
- 16:02
Производители в Азербайджане получили право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбы и мясной продукции.
Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
По этому вопросу агентство провело онлайн-встречу с представителями Министерства по изменению климата и окружающей среде ОАЭ.
На встрече обсуждался проект Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами в области здоровья животных и пищевой безопасности.
"Во время встречи было подчеркнуто, что согласована сертификация экспорта из Азербайджана в ОАЭ мясо-молочной продукции, яиц, меда и рыбной продукции, что делает возможным поставки данной продукции. Кроме этого, в центре внимания находились вопросы поставок продукции с экспортным потенциалом. Стороны провели обмен мнениями о признании эквивалентности системы сертификации ОАЭ и согласовании ветеринарных сертификатов на экспорт живых животных", -подчеркивается в информации.