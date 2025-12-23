Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilər.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) "Report"a verilən məlumata görə, bu barədə BƏƏ-nin İqlim Dəyişikliyi və Ətraf Mühit Nazirliyinin nümayəndələri ilə agentlik onlayn formatda görüş keçirib.

    Görüşdə "Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqlim Dəyişikliyi və Ətraf Mühit Nazirliyi arasında heyvan sağlamlığı və qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Anlaşma Memorandumu layihəsi müzakirə olunub.

    Görüş zamanı Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsullarının ixracı üzrə sertifikatların razılaşdırıldığı və qeyd olunan məhsulların ixracının mümkün olduğu vurğulanıb. Eyni zamanda ixracpotensiallı məhsulların, xüsusilə diri heyvan və ət məhsullarının ixracı məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılıb. BƏƏ-nin təsdiq sisteminin ekvivalentliyinin tanınması və diri heyvanların ixracı üzrə baytarlıq sertifikatlarının razılaşdırılması barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

