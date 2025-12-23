Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мире

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 16:12
    Программа "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мировом масштабе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 23 декабря встрече с жителями поселка Кяркиджахан города Ханкенди.

    Глава государства отметил, что все бывшие переселенцы постепенно возвращаются на свои исконные земли, в том числе и в поселок Кяркиджахан сегодня вернулись бывшие переселенцы, и этот процесс возвращения продолжается.

    Обращаясь к бывшим вынужденным переселенцам, Президент Ильхам Алиев сказал: "Вы долгие годы жили в сложных условиях, испытывали как физические, так и моральные страдания. Этому уже положен конец, и спустя 34 года вы возвращаетесь в родной Кяркиджахан. Это большое счастье и для вас, и для всего нашего народа".

    İlham Əliyev: "Böyük Qayıdış" bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır
    President: Today the ‘Great Return' Program is the most successfully implemented return program on a global scale

    Лента новостей