    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 12:38
    Подготовлена ​​интерактивная карта Ичеришехер

    Подготовлена ​​интерактивная карта Ичеришехер.

    Как сообщает Report, об этом заявил завсектором цифровизации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Расул Чопуров на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    По его словам, с помощью карты пользователь сможет не только получить подробную информацию о выбранном месте, но и проложить маршрут от информационного центра до этой территории.

