Подготовлена интерактивная карта Ичеришехер
Внутренняя политика
- 23 декабря, 2025
- 12:38
Подготовлена интерактивная карта Ичеришехер.
Как сообщает Report, об этом заявил завсектором цифровизации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Расул Чопуров на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
По его словам, с помощью карты пользователь сможет не только получить подробную информацию о выбранном месте, но и проложить маршрут от информационного центра до этой территории.
Последние новости
13:48
Жертвы мин смогут получать бесплатную психологическую помощьМилли Меджлис
13:42
Макрон заявил о поддержке суверенитета Дании в вопросе ГренландииДругие страны
13:41
В Азербайджане меняются правила проведения работ по разминированию в ШушеМилли Меджлис
13:40
Азербайджан и Турция внедрят систему e-Permit для международных грузоперевозокИнфраструктура
13:20
Премьер Австралии пригласил президента Израиля с официальным визитомДругие страны
13:18
Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидаетсяЭкология
13:15
Фото
Джевдет Йылмаз и Сахиба Гафарова обсудили межпарламентское сотрудничествоВнешняя политика
13:10
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницуМилли Меджлис
13:09