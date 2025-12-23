Подготовлена ​​интерактивная карта Ичеришехер.

Как сообщает Report, об этом заявил завсектором цифровизации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Расул Чопуров на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, с помощью карты пользователь сможет не только получить подробную информацию о выбранном месте, но и проложить маршрут от информационного центра до этой территории.