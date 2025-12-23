İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb
Daxili siyasət
- 23 dekabr, 2025
- 12:09
İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Rəqəmsallaşdırma sektorunun müdiri Rəsul Çopurov qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, burada istifadəçi seçdiyi məkan haqqında ətraflı məlumat, informasiya mərkəzindən seçilmiş əraziyə doğru naviqasiya yönləndirilməsinə nail olacaq.
