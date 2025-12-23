İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:09
    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Rəqəmsallaşdırma sektorunun müdiri Rəsul Çopurov qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, burada istifadəçi seçdiyi məkan haqqında ətraflı məlumat, informasiya mərkəzindən seçilmiş əraziyə doğru naviqasiya yönləndirilməsinə nail olacaq.

    İçərişəhər Rəsul Çopurov "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi
    Подготовлена ​​интерактивная карта Ичеришехер

