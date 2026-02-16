"Zirə" Rəşad Sadıqovun rəhbərliyi altında 100-cü qələbəsini qazanıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 09:35
"Zirə" klubu baş məşqçi Rəşad Sadıqovun rəhbərliyi dövründə 100-cü qələbəsini əldə edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu tarixi nailiyyət Misli Premyer Liqasının XX turunda keçirilən "Karvan-Yevlax"la qarşılaşmaya təsadüf edib.
Doğma meydanda baş tutan görüşdə 1:0 hesabı ilə qalib gələn "qartallar" mütəxəssisin rəhbərliyi altında çıxdığı 220-ci sınaqda yubiley qələbəsinə sevinib.
Bu qələbələrdən 82-si Premyer Liqa, 14-ü Azərbaycan Kuboku, 4-ü isə avrokubok matçlarında qeydə alınıb.
