Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2026)
- 16 fevral, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 2,0166 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,2092 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0166
|
100 Rusiya rublu
|
2,2092
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2047
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1179
|
1 Çexiya kronu
|
0,0831
|
1 Çin yuanı
|
0,2462
|
1 Danimarka kronu
|
0,2699
|
1 Gürcü larisi
|
0,6335
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3187
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1906
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2114
|
1 İsrail şekeli
|
0,5500
|
1 Kanada dolları
|
1,2484
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5421
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3436
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5322
|
1 Moldova leyi
|
0,1010
|
1 Norveç kronu
|
0,1789
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6077
|
1 Polşa zlotası
|
0,4790
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3970
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0172
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3469
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3431
|
Türk lirəsi
|
0,0389
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0395
|
Yapon yeni
|
1,1094
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0255
|
Qızıl
|
8460,7470
|
Gümüş
|
128,0226
|
Platin
|
3475,6500
|
Palladium
|
2851,5290