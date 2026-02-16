İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2026)

    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 2,0166 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,2092 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0166

    100 Rusiya rublu

    2,2092

    1 Avstraliya dolları

    1,2047

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1179

    1 Çexiya kronu

    0,0831

    1 Çin yuanı

    0,2462

    1 Danimarka kronu

    0,2699

    1 Gürcü larisi

    0,6335

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3187

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1906

    1 İsveçrə frankı

    2,2114

    1 İsrail şekeli

    0,5500

    1 Kanada dolları

    1,2484

    1 Küveyt dinarı

    5,5421

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3436

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5322

    1 Moldova leyi

    0,1010

    1 Norveç kronu

    0,1789

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6077

    1 Polşa zlotası

    0,4790

    1 Rumıniya leyi

    0,3970

    1 Serbiya dinarı

    0,0172

    1 Sinqapur dolları

    1,3469

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3431

    Türk lirəsi

    0,0389

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,1094

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0255

    Qızıl

    8460,7470

    Gümüş

    128,0226

    Platin

    3475,6500

    Palladium

    2851,5290
    məzənnə manat dollar
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2026)
    CBA currency exchange rates (16.02.2026)

    Son xəbərlər

    10:14

    Təhsil, innovasiya və dayanıqlılıq eyni platformada: 29 ali təhsil müəssisəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin keyfiyyət forumunda

    Elm və təhsil
    10:01

    Bakıda duman var

    Ekologiya
    10:01

    AVF yeniyetmə və gənc oğlan voleybolçuların seleksiya prosesinə start verib

    Komanda
    09:59

    Astarada 64 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    09:50

    Qazaxıstanda partlayış olub, üç nəfər yaralanıb

    Region
    09:49

    İtaliyalı velosipedçi avtomobil qəzasında vəfat edib

    Fərdi
    09:35

    "Zirə" Rəşad Sadıqovun rəhbərliyi altında 100-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    09:23

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 9 idman növü üzrə mübarizə baş tutacaq

    Fərdi
    09:20

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti