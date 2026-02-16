Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 16 февраля, 2026
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005%, до 2,0166 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,3%, до 2,2092 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0166

    100 российских рублей

    2,2092

    1 австралийский доллар

    1,2047

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1179

    1 чешская крона

    0,0831

    1 китайский юань

    0,2462

    1 датская крона

    0,2699

    1 грузинский лари

    0,6335

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,3187

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1906

    1 швейцарский франк

    2,2114

    1 израильский шекель

    0,5500

    1 канадский доллар

    1,2484

    1 кувейтский динар

    5,5421

    100 казахстанских тенге

    0,3436

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5322

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1789

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6077

    1 польский злотый

    0,4790

    1 румынский лей

    0,3970

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3469

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3431

    1 Турецкая лира

    0,0389

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,1094

    1 Новозеландский доллар

    1,0255

    Золото

    8460,7470

    Серебро

    128,0226

    Платина

    3475,6500

    Палладий

    2851,5290
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2026)
    CBA currency exchange rates (16.02.2026)
