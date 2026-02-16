Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2026)
- 16 февраля, 2026
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005%, до 2,0166 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,3%, до 2,2092 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0166
|
100 российских рублей
|
2,2092
|
1 австралийский доллар
|
1,2047
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1179
|
1 чешская крона
|
0,0831
|
1 китайский юань
|
0,2462
|
1 датская крона
|
0,2699
|
1 грузинский лари
|
0,6335
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,3187
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1906
|
1 швейцарский франк
|
2,2114
|
1 израильский шекель
|
0,5500
|
1 канадский доллар
|
1,2484
|
1 кувейтский динар
|
5,5421
|
100 казахстанских тенге
|
0,3436
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5322
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1789
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6077
|
1 польский злотый
|
0,4790
|
1 румынский лей
|
0,3970
|
1 сербский динар
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,3469
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3431
|
1 Турецкая лира
|
0,0389
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,1094
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0255
|
Золото
|
8460,7470
|
Серебро
|
128,0226
|
Платина
|
3475,6500
|
Палладий
|
2851,5290