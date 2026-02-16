Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games Vance's Azerbaijan visit
    CBA currency exchange rates (16.02.2026)

    Finance
    • 16 February, 2026
    • 09:30
    CBA currency exchange rates (16.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.005% to 2.0166 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.3% to 2.2092 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0166

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2092

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2047

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1179

    100 KRW (South Korean won)

    0.0831

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2462

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2699

    1 DKK (Danish krone)

    0.6335

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2175

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0187

    1 INR (Indian rupee)

    2.3187

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1906

    1 SEK (Swedish krona)

    2.2114

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5500

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2484

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5421

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3436

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4664

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5322

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.1010

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1789

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0139

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6077

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4790

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3970

    1 RON (Romanian leu)

    0.0172

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3469

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4533

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3431

    1 SDR (IMF)

    0.0389

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0395

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.1094

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0255

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,460.7470

    Gold (1 ounce)

    128.0226

    Silver (1 ounce)

    3,475.6500

    Platinum (1 ounce)

    2,851.5290

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
