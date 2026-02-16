CBA currency exchange rates (16.02.2026)
- 16 February, 2026
- 09:30
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.005% to 2.0166 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.3% to 2.2092 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0166
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2092
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2047
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5927
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
0.4628
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.1179
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.0831
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.2462
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2699
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.6335
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.2175
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.0187
|
1 INR (Indian rupee)
|
2.3187
|
1 GBP (British pound)
|
-
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
0.1906
|
1 SEK (Swedish krona)
|
2.2114
|
1 CHF (Swiss franc)
|
0.5500
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
1.2484
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
5.5421
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
0.3436
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.4664
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.0194
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.5322
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.1010
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1789
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.0139
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.6077
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.4790
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.3970
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.0172
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
1.3469
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
0.4533
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
2.3431
|
1 SDR (IMF)
|
0.0389
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.4857
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.0395
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
1.1094
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0255
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
8,460.7470
|
Gold (1 ounce)
|
128.0226
|
Silver (1 ounce)
|
3,475.6500
|
Platinum (1 ounce)
|
2,851.5290
|
Palladium (1 ounce)
|
