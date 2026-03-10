Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran
    Türkiye, Armenia discuss energy issues

    Türkiye, Armenia discuss energy issues

    Turkish Minister of Energy and Natural Resources Alparslan Bayraktar met with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and his Armenian counterpart Davit Khudatyan in Paris, Report informs.

    "We also exchanged views on infrastructure and energy issues. In this framework, we discussed areas of joint activity, primarily electricity, nuclear energy, and natural gas," Bayraktar stated in a post on X.

    "We also exchanged views on infrastructure and energy issues. In this framework, we discussed areas of joint activity, primarily electricity, nuclear energy, and natural gas," Bayraktar stated in a post on X.

    Türkiyə ilə Ermənistan arasında energetika məsələləri müzakirə edilib
    Байрактар ​​и Пашинян обсудили ядерную энергетику

