Türkiye, Armenia discuss energy issues
- 10 March, 2026
- 22:13
Turkish Minister of Energy and Natural Resources Alparslan Bayraktar met with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and his Armenian counterpart Davit Khudatyan in Paris, Report informs.
The Turkish minister noted that during the conversation, steps that would contribute to lasting peace and stability in the region were discussed:
"We also exchanged views on infrastructure and energy issues. In this framework, we discussed areas of joint activity, primarily electricity, nuclear energy, and natural gas," Bayraktar stated in a post on X.
