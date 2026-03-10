İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 10 mart, 2026
    • 22:04
    Türkiyə ilə Ermənistan arasında energetika məsələləri müzakirə edilib

    Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar Parisdə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və erməni həmkarı Davit Xudatyanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, A. Bayraktar bu barədə "X" sosial media hesabındakı paylaşımında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, söhbət zamanı bölgədə davamlı sülh və sabitliyə töhfə verəcək addımlar müzakirə olunub:

    "İnfrastruktur və enerji məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi apardıq. Bu çərçivədə başda elektrik, nüvə enerjisi və təbii qaz olmaqla, birgə fəaliyyət sahələrini müzakirə etdik", - A. Bayraktar bildirib.

    Байрактар ​​и Пашинян обсудили ядерную энергетику
