Türkiyə ilə Ermənistan arasında energetika məsələləri müzakirə edilib
- 10 mart, 2026
- 22:04
Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar Parisdə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və erməni həmkarı Davit Xudatyanla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, A. Bayraktar bu barədə "X" sosial media hesabındakı paylaşımında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, söhbət zamanı bölgədə davamlı sülh və sabitliyə töhfə verəcək addımlar müzakirə olunub:
"İnfrastruktur və enerji məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi apardıq. Bu çərçivədə başda elektrik, nüvə enerjisi və təbii qaz olmaqla, birgə fəaliyyət sahələrini müzakirə etdik", - A. Bayraktar bildirib.
Ermenistan Başbakanı Sn. Nikol Paşinyan ve Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sn. Davit Khudatyan ile Paris'te bir görüşme gerçekleştirdik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 10, 2026
Görüşmemizde, bölgemizde kalıcı barış ve istikrara katkı sağlayacak altyapı ve enerji konularını; bu kapsamda başta elektrik… pic.twitter.com/IP35SIkVaK