Байрактар и Пашинян обсудили ядерную энергетику
В регионе
- 10 марта, 2026
- 22:24
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился в Париже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает Report, об этом турецкий министр написал в соцсети X.
Он уточнил, что на встрече также присутствовал министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давит Худатян. В ходе беседы были обсуждены шаги во имя устойчивого мира и стабильности в регионе.
"Мы также обменялись мнениями по вопросам инфраструктуры и энергетики. В этих рамках мы обсудили области совместной деятельности, прежде всего взаимодействие между электросетями, ядерную энергетику и природный газ", - подчеркнул А. Байрактар.
