    Байрактар ​​и Пашинян обсудили ядерную энергетику

    • 10 марта, 2026
    • 22:24
    • 10 марта, 2026
• 22:24

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился в Париже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Как сообщает Report, об этом турецкий министр написал в соцсети X.

    Он уточнил, что на встрече также присутствовал министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давит Худатян. В ходе беседы были обсуждены шаги во имя устойчивого мира и стабильности в регионе.

    "Мы также обменялись мнениями по вопросам инфраструктуры и энергетики. В этих рамках мы обсудили области совместной деятельности, прежде всего взаимодействие между электросетями, ядерную энергетику и природный газ", - подчеркнул А. Байрактар.

