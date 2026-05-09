WSJ: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде
Другие страны
- 09 мая, 2026
- 02:20
Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде на следующей неделе.
Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, США и Иран при посредничестве третьих стран работают над меморандумом о взаимопонимании, который должен определить условия проведения месячного переговорного процесса о возможном завершении конфликта.
Отмечается, что в случае прогресса стороны могут продлить первоначальный месячный срок переговоров по взаимному согласию.
Последние новости
03:16
Трамп допустил возможность продления перемирия между Россией и УкраинойДругие страны
02:59
FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 годДругие страны
02:20
WSJ: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в ИсламабадеДругие страны
01:42
Во Франции под карантином оказались восемь человек из-за риска заражения хантавирусомДругие страны
01:17
Глава ВОЗ вылетит на Канарские острова из-за вспышки хантавируса на круизном лайнереДругие страны
00:54
США анонсировали переговоры Израиля и Ливана в Вашингтоне по мирному соглашениюДругие страны
00:29
Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16 к 2029 годуДругие страны
00:06
В Казахстане состоится неформальный саммит Совета глав государств ОТГВ регионе
00:00