WSJ: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде

Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде на следующей неделе.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, США и Иран при посредничестве третьих стран работают над меморандумом о взаимопонимании, который должен определить условия проведения месячного переговорного процесса о возможном завершении конфликта.

Отмечается, что в случае прогресса стороны могут продлить первоначальный месячный срок переговоров по взаимному согласию.