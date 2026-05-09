FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 год
- 09 мая, 2026
- 02:59
Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" согласовали изменения в регламенте, которые планируется ввести с 2027 года.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте FIA.
Согласно новым положениям, предусмотрено увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и снижение мощности системы рекуперации энергии также примерно на 50 кВт.
В федерации отметили, что для окончательного утверждения пакета правил необходимы дополнительные обсуждения в технических группах с участием команд и производителей силовых установок.
В FIA подчеркнули, что предложенные изменения стали результатом серии консультаций с заинтересованными сторонами, включая учет мнения пилотов "Формулы-1".