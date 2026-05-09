FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 год

Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" согласовали изменения в регламенте, которые планируется ввести с 2027 года.

Согласно новым положениям, предусмотрено увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и снижение мощности системы рекуперации энергии также примерно на 50 кВт.

В федерации отметили, что для окончательного утверждения пакета правил необходимы дополнительные обсуждения в технических группах с участием команд и производителей силовых установок.

В FIA подчеркнули, что предложенные изменения стали результатом серии консультаций с заинтересованными сторонами, включая учет мнения пилотов "Формулы-1".