    State media: Four Iranian diplomats killed in Israeli attack in Lebanon on Sunday

    • 10 March, 2026
    • 21:58
    State media: Four Iranian diplomats killed in Israeli attack in Lebanon on Sunday

    Four Iranian ‌diplomats were ​killed ​in Lebanon ⁠on ​Sunday ​in an Israeli ​attack, ​Iranian state media ‌said ⁠on Tuesday ​citing ​Iran's ⁠UN Ambassador ​Amir ​Saeid ⁠Iravani, Report informs via Reuters.

    İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olub
    В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата

