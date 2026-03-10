State media: Four Iranian diplomats killed in Israeli attack in Lebanon on Sunday
- 10 March, 2026
- 21:58
Four Iranian diplomats were killed in Lebanon on Sunday in an Israeli attack, Iranian state media said on Tuesday citing Iran's UN Ambassador Amir Saeid Iravani, Report informs via Reuters.
