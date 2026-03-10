В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата

Четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту.

Как передает Report, об этом сообщает постоянное представительство Ирана при ООН.

По информации миссии, инцидент произошел утром 8 марта в отеле, где временно находились дипломаты.

Иранская сторона подчеркнула, что дипломаты находились на службе в качестве официальных представителей своего государства на территории Ливана.