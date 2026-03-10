Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 21:33
    В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата

    Четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту.

    Как передает Report, об этом сообщает постоянное представительство Ирана при ООН.

    По информации миссии, инцидент произошел утром 8 марта в отеле, где временно находились дипломаты.

    Иранская сторона подчеркнула, что дипломаты находились на службе в качестве официальных представителей своего государства на территории Ливана.

    Операция США и Израиля против Ирана Бейрут дипломаты
    İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olub
    State media: Four Iranian diplomats killed in Israeli attack in Lebanon on Sunday
    Ты - Король

    Последние новости

    21:53

    Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектов

    В регионе
    21:51

    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению убийстве сына

    Происшествия
    21:50

    Муса Агаев одолел армянского борца и поборется за бронзу на ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    21:46

    Британский корабль HMS Dragon направляется в Восточное Средиземноморье

    Другие страны
    21:33

    В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата

    Другие страны
    21:31

    В финал чемпионата Европы вышли еще два азербайджанских борца - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    21:28

    СМИ: Число жертв наводнений в Кении выросло до 49

    Другие страны
    21:19

    "Сабах" разгромил "Габалу" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    21:10

    Генеральный секретарь ООН совершит визит в Турцию

    В регионе
    Лента новостей