İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olub

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 21:48
    İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olub

    İsrailin Livanın paytaxtı Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində İranın dörd diplomatı həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    Missiyanın məlumatına görə, hadisə martın 8-i səhər saatlarında diplomatların müvəqqəti qaldığı hoteldə baş verib.

    İran tərəfi vurğulayıb ki, diplomatlar Livan ərazisində öz dövlətlərinin rəsmi nümayəndələri kimi xidmətdə olublar.

    İsrail-Livan gərginliyi İran diplomatları Beyrut ölüm halları
    В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата
    State media: Four Iranian diplomats killed in Israeli attack in Lebanon on Sunday

    Son xəbərlər

    22:04

    Bakraktar ilə Paşinyan arasında nüvə enerjisi müzakirə edilib

    Region
    22:01

    Britaniyanın "HMS Dragon" gəmisi Şərqi Aralıq dənizinə yollanır

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb

    Futbol
    21:58

    Paşinyan Makronla birgə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    21:48

    İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olub

    Digər ölkələr
    21:45

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Qazaxıstana yola düşüblər

    Fərdi
    21:44

    KİV: Keniyada daşqın qurbanlarının sayı 49-a çatıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Erməni rəqibini məğlub edən Musa Ağayev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:36

    Cəlilabadda ana ehtiyatsızlıqdan oğlunun ölümünə səbəb olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti