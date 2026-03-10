İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olub
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 21:48
İsrailin Livanın paytaxtı Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində İranın dörd diplomatı həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.
Missiyanın məlumatına görə, hadisə martın 8-i səhər saatlarında diplomatların müvəqqəti qaldığı hoteldə baş verib.
İran tərəfi vurğulayıb ki, diplomatlar Livan ərazisində öz dövlətlərinin rəsmi nümayəndələri kimi xidmətdə olublar.
Son xəbərlər
22:04
Bakraktar ilə Paşinyan arasında nüvə enerjisi müzakirə edilibRegion
22:01
Britaniyanın "HMS Dragon" gəmisi Şərqi Aralıq dənizinə yollanırDigər ölkələr
22:00
Foto
AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıbFutbol
21:58
Paşinyan Makronla birgə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edibRegion
21:48
İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olubDigər ölkələr
21:45
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Qazaxıstana yola düşüblərFərdi
21:44
KİV: Keniyada daşqın qurbanlarının sayı 49-a çatıbDigər ölkələr
21:42
Erməni rəqibini məğlub edən Musa Ağayev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİBFərdi
21:36