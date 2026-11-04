İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Qırğızıstanla fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə əməkdaşlığı genişləndirir

    İKT
    • 04 noyabr, 2026
    • 13:18
    Azərbaycan Qırğızıstanla fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə əməkdaşlığı genişləndirir

    Azərbaycan və Qırğızıstanla fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyinə (MKA) istinadən xəbər verir ki, Bişkek şəhərində keçirilən "Data Protection Forum 2026" beynəlxalq forumu çərçivəsində MKA ilə Qırğızıstanın Fərdi Məlumatların Mühafizəsi üzrə Dövlət Agentliyi arasında qurum rəhbərləri tərəfindən imzalanmış əməkdaşlıq memorandumunun nüsxələri mübadilə edilib.

    Məlumata əsasən, sənəd fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, müvafiq qurumlar arasında məlumat və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, habelə fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində birgə fəaliyyətin gücləndirilməsini nəzərdə tutur.

    Bu beynəlxalq forumda MKA-nı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi departamentinin direktoru Xəyalə Babayeva təmsil edib. O, tədbir çərçivəsində keçirilən müzakirələrdə süni intellektin inkişafı fonunda fərdi məlumatların mühafizəsi, rəqəmsal etimadın təmin olunması istiqamətində Azərbaycanda həyata keçirilən işlər barədə məlumat verib.

    Azərbaycan Qırğızıstanla fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə əməkdaşlığı genişləndirir
    Azərbaycan Qırğızıstanla fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə əməkdaşlığı genişləndirir
    Kibertəhlükəsizlik Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi (AKM) Qırğız Respublikası
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