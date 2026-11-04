Qazaxıstan "Drujba" ilə neft ixracının bərpası üçün Rusiyadan cavab gözləyir
- 04 noyabr, 2026
- 13:06
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Qazaxıstan "Drujba" neft kəməri ilə ixracın bərpası ilə bağlı Rusiyaya sorğu göndərib və rəsmi cavab gözləyir.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov Astanada keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Rəsmi sorğunu şəxsən mən ünvanlamışam. Qazaxıstan tərəfi Rusiya tərəfinin cavabını gözləyir", - nazir bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, Qazaxıstan qeyd olunan marşrutla neft ixracını bərpa etmək üçün texniki imkana malikdir.
2025-ci ildə Qazaxıstan Almaniyanın Şvedt şəhərində yerləşən neft emalı zavoduna "Drujba" boru kəməri ilə 2,1 milyon ton neft tədarük edib. 2026-cı ildə respublika bu marşrutla təqribən 3 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırırdı.
Lakin may ayından etibarən Rusiya Qazaxıstan neftinin "Drujba" sistemi vasitəsilə Almaniya istiqamətində tranzitini dayandırıb.
2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Qazaxıstan bu marşrutla Almaniyaya 1,02 milyon ton neft ixrac edib. Daha əvvəl Akkenjenov sentyabr, oktyabr və noyabr aylarında "Drujba" kəməri ilə tədarükün bərpa olunmayacağını bildirmişdi.