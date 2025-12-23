Парламент Азербайджана утвердил протоколы к соглашениям о сотрудничестве в сфере образования с Турцией

Милли Меджлис ратифицировал дополнительные протоколы о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере образования и профессионального образования.

Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Данные законопроекты касаются утверждения "Дополнительного Протокола к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года" и "Дополнительного Протокола к Протоколу между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021 года".

Документы были приняты в одном чтении после обсуждений путем голосования.