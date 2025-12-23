Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Парламент Азербайджана утвердил протоколы к соглашениям о сотрудничестве в сфере образования с Турцией

    Милли Меджлис ратифицировал дополнительные протоколы о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере образования и профессионального образования.

    Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Данные законопроекты касаются утверждения "Дополнительного Протокола к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года" и "Дополнительного Протокола к Протоколу между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021 года".

    Документы были приняты в одном чтении после обсуждений путем голосования.

    Турция Азербайджан образование протоколы Милли Меджлис ратификация
    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib
    Azerbaijan's parliament approves education cooperation protocols with Türkiye

