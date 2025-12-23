İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib

    Milli Məclis
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:08
    Milli Məclis Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil və peşə təhsili sahəsində əməkdaşlıqla əlaqədar əlavə protokolları ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanun layihələri parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Həmin qanun layihələri "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol"un təsdiqi və "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair 2021-ci il 19 fevral tarixli Protokola Əlavə Protokol"un təsdiqi haqqındadır.

    Sənədlər müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis qanun layihəsi Plenar iclas
    Парламент Азербайджана утвердил протоколы к соглашениям о сотрудничестве в сфере образования с Турцией
    Azerbaijan's parliament approves education cooperation protocols with Türkiye

