Azərbaycanda bir vəkil kollegiyadan xaric edilib, üçünə xəbərdarlıq olunub
- 23 dekabr, 2025
- 15:29
Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.
Bu barədə "Report"a Kollegiyadan məlumat verilib.
Bildirilib ki, iclası giriş sözü ilə açan Kollegiyanın sədri Anar Bağırov Rəyasət Heyətinin cari fəaliyyəti, görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat verib.
Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq dövlət qulluğunda olması ilə əlaqədar vəkillik fəaliyyəti dayandırılan bir vəkilin fəaliyyətinin bərpa edilməsi, bəzi vəkillərin digər vəkil qurumlarına keçməsi, eləcə də iki vəkilin öz istəyi ilə vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə müraciətlərinə baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.
Eyni zamanda iclasda "Tağızadə və partnyorları" Vəkil Bürosunun təsis olunması ilə bağlı müraciətə baxılıb və müsbət qərar çıxarılıb.
Bundan başqa, vəkilliyə qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarını və icbari təlimi uğurla başa vuran 60 vəkilliyə namizədin Kollegiya üzvlüyünə qəbulu məsələsinə baxılıb və müsbət qərar qəbul edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, sözügedən namizədlərin təntənəli andiçmə mərasiminin dekabrın 27-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.
İclasın davamında Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəylərinə baxılıb. Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə yol verdikləri intizam pozuntularına görə 1 vəkil xaric edilib, 1 vəkilə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etmələri tapşırılıb, 3 vəkilə xəbərdarlıq tətbiq edilib, 1 vəkil isə cərimələnib.
Sonda Kollegiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari və əhəmiyyətli məsələlər də müzakirə olunub və zəruri qərarlar qəbul olunub.