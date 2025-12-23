İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Azərbaycanda bir vəkil kollegiyadan xaric edilib, üçünə xəbərdarlıq olunub

    Hadisə
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:29
    Azərbaycanda bir vəkil kollegiyadan xaric edilib, üçünə xəbərdarlıq olunub

    Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Kollegiyadan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iclası giriş sözü ilə açan Kollegiyanın sədri Anar Bağırov Rəyasət Heyətinin cari fəaliyyəti, görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat verib.

    Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq dövlət qulluğunda olması ilə əlaqədar vəkillik fəaliyyəti dayandırılan bir vəkilin fəaliyyətinin bərpa edilməsi, bəzi vəkillərin digər vəkil qurumlarına keçməsi, eləcə də iki vəkilin öz istəyi ilə vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə müraciətlərinə baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.

    Eyni zamanda iclasda "Tağızadə və partnyorları" Vəkil Bürosunun təsis olunması ilə bağlı müraciətə baxılıb və müsbət qərar çıxarılıb.

    Bundan başqa, vəkilliyə qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarını və icbari təlimi uğurla başa vuran 60 vəkilliyə namizədin Kollegiya üzvlüyünə qəbulu məsələsinə baxılıb və müsbət qərar qəbul edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, sözügedən namizədlərin təntənəli andiçmə mərasiminin dekabrın 27-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    İclasın davamında Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəylərinə baxılıb. Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə yol verdikləri intizam pozuntularına görə 1 vəkil xaric edilib, 1 vəkilə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etmələri tapşırılıb, 3 vəkilə xəbərdarlıq tətbiq edilib, 1 vəkil isə cərimələnib.

    Sonda Kollegiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari və əhəmiyyətli məsələlər də müzakirə olunub və zəruri qərarlar qəbul olunub.

    Vəkillər Kollegiyası Anar Bağırov vəkil

    Son xəbərlər

    15:54

    11 ayda Şəki Reabilitasiya Mərkəzində 7600-dən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    15:53

    BMTM və XİN-in birgə təşkilatçılığı ilə media təlimi keçirilib

    Xarici siyasət
    15:52

    Ceyhun Bayramov Yunanıstanın yeni səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    15:50

    İlham Əliyev: "Böyük Qayıdış" bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdır

    Daxili siyasət
    15:49

    Azərbaycan konteyner yüklənməsinin dinamikasına görə ikinci olub - HESABAT

    İnfrastruktur
    15:48
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ enerji əməkdaşlığının yeni mərhələdə inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    15:47

    İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:41

    Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilər

    Sağlamlıq
    15:40

    Suriya XİN rəhbəri və müdafiə naziri danışıqlar üçün Moskvaya yollanıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti