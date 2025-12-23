İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:40
    Suriya XİN rəhbəri və müdafiə naziri danışıqlar üçün Moskvaya yollanıblar

    Suriya xarici işlər naziri (XİN) Əsəd Əl-Şeybani və müdafiə naziri Murhaf Abu Kasra Moskvaya rəsmi səfərə yola düşüblər.

    Bu barədə "Report" SANA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazirlər Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırırlar.

    XİN rəhbəri və müdafiə naziri ilə birgə Suriya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndələri də Moskvaya yollanıb.

