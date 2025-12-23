Suriya XİN rəhbəri və müdafiə naziri danışıqlar üçün Moskvaya yollanıblar
Digər ölkələr
- 23 dekabr, 2025
- 15:40
Suriya xarici işlər naziri (XİN) Əsəd Əl-Şeybani və müdafiə naziri Murhaf Abu Kasra Moskvaya rəsmi səfərə yola düşüblər.
Bu barədə "Report" SANA-ya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, nazirlər Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırırlar.
XİN rəhbəri və müdafiə naziri ilə birgə Suriya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndələri də Moskvaya yollanıb.
Son xəbərlər
15:54
11 ayda Şəki Reabilitasiya Mərkəzində 7600-dən çox şəxsə xidmət göstərilibSosial müdafiə
15:53
BMTM və XİN-in birgə təşkilatçılığı ilə media təlimi keçirilibXarici siyasət
15:52
Ceyhun Bayramov Yunanıstanın yeni səfirini qəbul edibXarici siyasət
15:50
İlham Əliyev: "Böyük Qayıdış" bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdırDaxili siyasət
15:49
Azərbaycan konteyner yüklənməsinin dinamikasına görə ikinci olub - HESABATİnfrastruktur
15:48
Foto
Azərbaycan və ABŞ enerji əməkdaşlığının yeni mərhələdə inkişafını müzakirə edibEnergetika
15:47
İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:41
Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilərSağlamlıq
15:40