Глава МИД и министр обороны Сирии отбыли в Москву для переговоров

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани и министр обороны Мурхаф Абу Касра отбыли в Москву с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

Согласно информации, министры планируют провести переговоры с российскими официальными лицами.

В состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки.