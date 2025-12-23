Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Глава МИД и министр обороны Сирии отбыли в Москву для переговоров

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 15:23
    Глава МИД и министр обороны Сирии отбыли в Москву для переговоров

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани и министр обороны Мурхаф Абу Касра отбыли в Москву с официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

    Согласно информации, министры планируют провести переговоры с российскими официальными лицами.

    В состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки.

    Сирия Россия переговоры МИД Асаад аш-Шейбани
    Suriya XİN rəhbəri və müdafiə naziri danışıqlar üçün Moskvaya yollanıblar

