Глава МИД и министр обороны Сирии отбыли в Москву для переговоров
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 15:23
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани и министр обороны Мурхаф Абу Касра отбыли в Москву с официальным визитом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.
Согласно информации, министры планируют провести переговоры с российскими официальными лицами.
В состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки.
Последние новости
16:44
Генпрокуратура обнародовала новые детали дела о контрабанде в порту ГовсанПроисшествия
16:42
Фото
Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну БайрамовуВнешняя политика
16:31
В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаныПроисшествия
16:17
В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 годаДругие страны
16:12
Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в миреВнутренняя политика
16:06
Фото
Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничестваЭнергетика
16:02
Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукцииЗдоровье
15:58
Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 январяЭнергетика
15:56